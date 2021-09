Do 6. tříd se nově začlenili i žáci přestupující z jiných škol, a tak bylo naším záměrem dětem přechod usnadnit a předejít možným počátečním konfliktům. Kurz vedly třídní učitelky za pomoci výchovného poradce. Společně se snažily o poznání žáků, vytvoření vzájemných vztahů mezi dětmi i mezi učitelkou a žáky. Rozvíjely komunikační dovednosti, aktivní naslouchání, vzájemnou spolupráci, sebereflexi a sebeprosazení v třídním kolektivu. Žáci společně s třídní učitelkou sepsali pravidla třídy, která budou dodržovat v průběhu školního roku. Na závěr si každá třída zasportovala na školním hřišti. Děti odcházely spokojené a nadšené.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.