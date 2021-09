V letošním roce se celá škola znovu zapojíme do projektu „Cvičíme se Sokolem“, „Cepík“ i „Kampaně obyčejného hrdinství.“ Všechny tyto projekty měly již dřív veliký ohlas jak u dětí, dospělých, tak i ze strany rodičů dětí. Již od začátku školního roku jsme plně připraveni zajistit dětem bezpečné prostředí dodržováním hygienických opatření. Doufáme, že tento školní rok proběhne bez problémů, a že si všichni užijeme plno radostných chvil strávených v naší Mateřské škole Pomněnka.

Měsíc září je především o adaptaci nově příchozích dětí, seznámení s kamarády, paní učitelkami, novým prostředím. Děti se hned na začátku školního roku zúčastnily zábavného programu s ukázkou výcviku australského ovčáka „Maxíka“, se kterým soutěžily a mohly si jej pohladit. Užily si při tom spoustu legrace. Na konci září se některé děti zapojí do projektového dne „Kamínkový den“, kdy si užijí zábavné dopoledne spolu s dětmi z MŠ Vyhlídka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.