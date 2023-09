Profesionální záchranáři ze ZZS ÚK jsou pro vás všechny v centru města, nejen pro běžce na trati, ale také diváky připraveni poskytnout profesionální zdravotní péči, stejně jako v předchozích ročnících.

Mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník. | Foto: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

Profesionální záchranáři ze ZZS ÚK jsou pro vás všechny v centru města, nejen pro běžce na trati, ale také diváky připraveni poskytnout profesionální zdravotní péči, stejně jako v předchozích ročnících.

"Během závodu doporučujeme běžcům vnímat své tělo, co nám říká a co nám ještě dovolí. Překonávání osobních běžeckých rekordů a zvládnutí celého půlmaratonu má být zážitek, nikoliv boj o život. V případě potřeby je na trati připraveno ve spolupráci s organizátory 12 tzv. Medical Pointů, kde je nutné nahlásit co se děje a naše sanitky vám přijedou pomoci. Na trati se budou také pohybovat 4 mobilní cyklistické hlídky vybavené zdravotnickým batohem a přístrojem AED. V prostoru START/CÍL je připraven zdravotnický stan s profesionálními zdravotníky ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje," doplnil ke zdravotnickému zajištění Ústeckého půlmaratonu tiskový mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.

Ústí? Takovou scenérii nenabízí běžcům žádné jiné město, říká prezident RunCzech

Zdravotnický stan ZZS Ústeckého kraje bude opět postaven v prostoru START/CÍL a na trati budou připravené naše výjezdové skupiny. V případě zdravotních potíží nebo úrazu navštivte náš zdravotnický stan nebo volejte na tísňovou linku 155!

Zdroj: MP Ústí n. L.