Jeviště ústeckého Činoherního studia v pátek 7. června ovládli žáci Základní umělecké školy Lovosice, kteří zde představili svou inscenaci románu Pán much. Za dramatizací a režií surového příběhu o přežití a rozkladu společnosti stojí herec Jiří Černý spolu se svou manželkou Janou Černou Válkovou.

Žáci lovosické ZUŠ v Činoheráku zazářili v divadelní inscenaci Pána much. | Foto: se svolením Jana Černeckého

V pátek 7. června měli návštěvníci ústeckého Činoherního studia možnost zhlédnou představení Pán much, které nastudovali žáci literárně-dramatického oboru ze Základní umělecké školy Lovosice.

Jak již napovídá název, předlohou pro jevištní inscenaci byla románová prvotina britského spisovatele a laureáta Nobelovy ceny Williama Goldinga. Dystopický příběh pojednává o skupině dětí, které se po havárii letadla snaží přežít na pustém ostrově a vybudovat zde fungující demokratickou společnost, v čemž naprosto zásadně selhávají.

„Pána Much jsme vybrali, protože se jedná o velmi silný a nadčasový příběh, který odkrývá odvrácenou stranu lidské osobnosti a ukazuje jak málo stačí, abychom se dobrovolně vzdali všech společenských i morálních zásad a začali se chovat jako divoši. Klíčové je, že strůjci rozkladu společnosti, který příběh popisuje, jsou děti. Bylo proto naprosto nezbytné, aby postavy hrály také děti. V podání dospělých herců by to nikdy nebylo ono,“ vysvětluje herec Jiří Černý, který spolu se svou manželkou Janou Černou Válkovou stojí jak za dramatizací knižní předlohy, tak i za režií.

Páteční představení v Činoherním studiu bylo již pátou reprízou Pána much. U ústeckého publika se Pán Much setkal s velmi pozitivními ohlasy, jeden z návštěvníků ho například ohodnotil slovy: „Bez přehánění musím konstatovat, že představení mě velmi silně zasáhlo a zážitek, který mi mladí herci svým výstupem zprostředkovali, dalece přesahoval to, co bych očekával od žáků základní umělecké školy. S naprostým minimem rekvizit mě svým hereckým výkonem dokázali na hodinu přenést na ostrov, kde jsem z bezprostřední blízkosti sledoval, jak se ze skupiny ztracených dětí postupně vytrácí veškerá lidskost. Bylo to surové, bylo to autentické, bylo to skvělé!“

