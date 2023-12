/FOTOGALERIE/ Zatímco se většina z nás pomalu připravuje na Vánoce, ve Spojených státech amerických již mají za sebou velký celonárodní svátek s názvem Den díkůvzdání. Ten se slaví v USA každý čtvrtý čtvrtek v listopadu a již déle než století svádí členy rodiny často žijící daleko od sebe dohromady.

Projektový Den díkůvzdání v Základní škole Stříbrnická v Ústí nad Labem. | Foto: ZŠ Stříbrnická

V naší ústecké ZŠ Stříbrnická dbáme na to, aby žáci nejenom hovořili plynně anglicky, ale také rozuměli různým kulturním odlišnostem. Proto se čtyřčlenný tým našich učitelů anglického jazyka se svými žáky pustil do přípravy projektu s názvem Thanksgiving Day, jehož cílem bylo žáky poučit o zákulisí tohoto významného amerického svátku. Vyučujícími však nebyl náš čtyřčlenný tým pedagogů, nýbrž žáci 8. ročníků a jejich žáky byli jejich o rok mladší spolužáci.

Šedesátičlenný tým připravil několik stanovišť, mezi nimiž přecházely jednotlivé soutěžící skupiny sedmáků. Na každém stanovišti obdržela každá skupina potřebné informace ke splnění různých aktivit, za jejichž splnění získávala body.

Třída 8.B dostala za úkol předat informace o historii Dne díkůvzdání. Skupina paní učitelky Kapitančíkové nastudovala krátkou autorskou divadelní hru, připravila si kostýmy, kulisy a rekvizity a opakovaně famózně předvedla historické události předcházející prvnímu Dni díkůvzdání. Na jevišti se tak objevili například poutníci plující v lodi Mayflower či indián Squanto.

Skupina paní učitelky Gruberové pak otestovala bdělost žáků 7. ročníků v rámci připravených aktivit. Sedmáci tak u jejich stanovišť přiřazovali historické události na časovou osu a hledali definici různých anglických termínů, které zazněly v průběhu divadelní hry.

Třída 8.A předávala informace o současných tradicích Dne díkůvzdání. Skupina paní učitelky Veselé si připravila krátkou epizodu ze života jedné americké rodiny. Předvedla obvyklé aktivity a průběh stolování, včetně vzdávání díků za to dobré v lidském životě. Zároveň žáci dělali chutě všem příchozím voňavým dezertem, který připravila žákyně Lia. Neustále tedy hrozilo, že jim bude rekvizita snědena!

Skupina paní učitelky Gruberové pak vyzkoušela vizuální a sluchovou paměť sedmáků. Ti museli určit, co bylo na prostřeném stole v předvedené epizodě, a vyjmenovat, co vše Američané v rámci tradic dělají a čeho si obvykle v životě váží.

Třída 8.C pod vedením pana učitele O. Ježka a paní učitelky P. Veselé si připravila herní dvacetiminutovku. Ve všech disciplínách museli žáci zapojit týmového a bojovného ducha. Zahráli si pár disciplín z amerického fotbalu a v jazykovém okénku si připomněli důležitou roli tohoto svátku v udržování rodinných vztahů. Nakonec si odvážní poutníci prožili ztrátu pevné půdy pod nohama, když se nechali přepravit na vratké lodi Mayflower z Evropy do Severní Ameriky.

Největší počet bodů získala třída 7.B, která tak vyhrála domácí pečenou bábovku od paní učitelky Veselé. Výhercům ještě jednou blahopřejeme! Nicméně je nám jasné, že jsme vyhráli úplně všichni, protože jsme si ověřili, že dokážeme krásně spolupracovat. Byla to dřina, ale stála za to! Náš projekt nám bude dlouho připomínat obrovský krocan stvořený z papírových peříček. Na každém je napsáno to, za co jsme vděčni.