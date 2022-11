Podpořit je přišel primátor Petr Nedvědický a předsedkyně Židovské obce v Ústí nad Labem Anna Ťupková. Studentům poděkovali, že se do projektu každoročně připojují. Krokusy jsou zasazeny ve tvaru židovské hvězdy, a až rozkvetou, doplní kamennou hvězdu, která v sadech připomíná oběti holocaustu. Žáci si během prací připomněli, co to holocaust byl, jaké měl následky a proč je důležité na takové činy nikdy nezapomenout.