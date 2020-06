Pět žáků Fakultní základní školy České mládeže v Ústí nad Labem (FZŠ) vycestovalo před koronavirovým uzavřením škol v rámci projektu Listen and Respect Erasmus + v doprovodu dvou pedagogů na Slovensko. Jednalo se o první výjezd do zahraničí ze čtyř výjezdů, které školu ještě čekají v souvislosti s tímto projektem.

Žáci z fakultní základní školy strávili pět dnů na Slovensku | Foto: Archiv

Potom co se ubytovali v hostitelských rodinách jim následující den v pondělí 10. února začal náročný pětidenní program zaměřený na rozvoj občanských dovedností, tj. fungování demokracie v zemích EU. Konkrétním tématem tohoto výjezdu do Základní školy Zvolen byla finanční gramotnost. V dopoledních hodinách se žáci seznámili s partnery z Řecka, Itálie, Rumunska a Slovenska, prohlédli si rozsáhlé prostory školy a zapojili se i částečně do výuky. Po dobrém obědě žáci prezentovali výsledky svého výzkumu na téma Bezpečná a nekomfortní místa ve škole a porovnali výsledky ostatních škol. V závěru dne si děti vyzkoušely zdobení tradičních slovenských perníčků.