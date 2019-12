Hned první den jsme vyrazili na obhlídku okolí Českého Dubu a vyšlápli jsme pěkný kopec k Sloupu sv. Jana. To však byla pouze lehká rozcvička na druhý den. Ráno jsme se nechali vyvézt autobusem na Výpřež pod Ještědem a po zdolání 2 km kamenité cesty jsme se mohli pokochat krásným výhledem z Ještědu. Cesta zpátky byla poněkud náročná, neboť jsme museli zdolat 16 km, abychom se pěšky vrátili do Českého Dubu. Unaveni jsme byli jen při cestě, večer jsme ještě zvládli diskotéku.

Ve středu byl odpočinkový den. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a během dne jsme stihli návštěvu městečka s malou túrou po okolí (prý jsme zabloudili a netrefili správnou cestu) a zdolání bobříka zdatnosti. Bobřík zdatnosti spočíval v plnění sportovních disciplín, jako například střelba z luku, jízda na káře, člunkový běh, skákání přes švihadlo a dalších disciplín. Večer jsme měli stále plno síly, a tak jsme hráli hry, kde jsme se rozdělili na týmy a plnili různé aktivity.

Další den už byl čtvrtek a my jsme dopoledne vyrazili na prohlídku Podještědského muzea, kde jsme sestoupili do podzemních prostor, tzv. Komendy. Prohlídka byla moc hezká, dokonce jsme s panem průvodcem soutěžili. Odpoledne nás chtěly paní učitelky opět vytáhnout na menší túru k Čertovým stěnám, ale rozpršelo se, a tak jsme zůstali v areálu a zahráli si hru 5 proti 5. Večer se nám taky povedl, zahráli jsme si hru Kufr a došlo k netradiční stezce odvahy. Vůbec jsme to nečekali, ale moc jsme se pobavili.

V pátek ráno jsme byli připraveni na odjezd, i když se nám moc nechtělo. Poslední den jsme si tedy ještě zpříjemnili návštěvou liberecké iQlandie, kde jsme se seznámili s vědeckými poznatky z různých oborů, shlédli show o vzniku blesků a tornád a dalších přírodních jevů.

Škola v přírodě byla moc fajn.

Žáci ZŠ Mírová, Ústí nad Labem