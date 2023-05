Nedávno se v parku na Severní Terase za krásného jarního počasí sešlo na 200 žáků místních škol k závodům v orientačním běhu. Organizátoři místního klubu KOBUL (Klub orientačního běhu Ústí nad Labem) připravili celkem 32 kontrol, a jak vše nakonec dopadlo, se dozvíte níže…

Žáci Základní školy Stříbrnická uspěli v orientačním běhu. | Foto: ZŠ Stříbrnická Ústí nad Labem

Orientační běh rozhodně nepatří mezi jednoduché sportovní disciplíny, a proto náš školní reprezentační tým pod vedením pana učitele J. Ševcovice neponechal nic náhodě a na okresní kolo se důkladně připravil. S přípravou našim žákům také hodně pomohl trenér a stavitel tratí V. Linka. Ten mimo jiné pro naše reprezentující žáky a několik tříd I. stupně přichystal besedu o orientačním běhu. Beseda proběhla dne 12. dubna v rámci hodin tělocviku tříd 8. C a 8. A.

Kromě teoretických poznatků, jak se mapa na orientační běh liší od té, kterou většina z nás zná, se žáci také dozvěděli, co to jsou mapové symboly, na ukázkách jim bylo předvedeno, jak vypadají kontroly a jak je popisujeme. Teoretická prezentace byla proložena soutěžemi a otázkami směřujícími k získání zpětné vazby, co nového se žáci naučili. Beseda byla zakončena praktickou ukázkou orientačního běhu v tělocvičně, jejíž realizace se ujali vybraní reprezentanti naší školy. Říkáte si: cože, orientační běh se dá běhat i uvnitř? Ano dá! A je to jedno z dalších zpestření hodin tělesné výchovy, kdy naši žáci mohou poznat sport, ve kterém je lepší mít rychlejší hlavu než nohy. Po prezentaci orientačnho běhu pan učitel rozšířil nominaci i na žáky I. stupně. Vznikl tak tým, který se mohl dále připravovat na tréninkový závod.

Na středeční odpoledne (19. 4. 2023) si pro nás po předchozí domluvě pan Linka připravil ostrý test. V sídlišti Stříbrníky bylo pro žáky nachystáno 9 kontrolních stanovišť, která žáci měli najít. Tréninkový závod jsme si proběhli ve dvojicích či skupinách po 3 žácích, jelikož většina z nás nikdy orientační běh neběžela. Někteří z nás byli „rychlíci“, jiní, jak rád říká trenér V. Linka, byli spíše „vytrvalci“. Příjemně jsme si potrénovali a doufali, že v pátek budeme mít na závody hezké počasí. Naše prosby o skvělé počasí byly naplno vyslyšeny. V pátek 21. dubna jsme se v 7:40 h sešli ve škole. Napříč osmi soutěžními kategoriemi se počet účastníků vyšplhal na úžasných 36. Vydali jsme se všichni společně směrem ke Gymnáziu a Střední odborné škole dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem.

Žáci Základní školy Stříbrnická uspěli v orientačním běhu.Zdroj: ZŠ Stříbrnická Ústí nad Labem

V tělocvičně jsme dostali startovní čipy a prošli jsme instruktáží k pravidlům a organizaci celého závodu. Na startu jsme si museli hlídat startovní čas. Pan učitel Ševcovic nám zde také dával poslední taktické rady před závodem. A teď už k výsledkům. Jako školnímu týmu se nám velmi dařilo! V kategoriích D3, H3 (hoši a dívky do 3. ročníku) naše škola skončila na parádním 3. místě. V kategorii chlapců a dívek do 5. ročníku jsme v celkových součtech bodů dominovali a splnili tak panu učiteli vysněný cíl – vyhrát okresní kolo. I v nejstarších kategoriích základních škol (D7, H7, D9, H9) jsme se v součtu vždy dvou nejlepších časů běžců v kategorii dostali na stupně vítězů.

Podruhé si tak náš tým mohl potěžkat pohár pro 3. nejlepší tým z okresu Ústí nad Labem. Držte nám palce do krajského kola! To se, doufejme v náš prospěch, uskuteční ve středu 10. května nedaleko naší základní školy. Oblast je vymezena ulicemi Hoření + Krušnohorská + Bělehradská + Malátova a částečně sídlištěm Hornická – Stará. Jistě uděláme vše pro to, abychom byli co nejlepším soupeřem ostatním školám z Ústeckého kraje a zabojovali tak o postup do republikového finále. (mš)

