Žáci devátých tříd si připomněli události spjaté s koncem druhé světové války. Na 15 bannerech se seznámili s konkrétními osudy obyvatel a významnými událostmi našeho regionu. Ve spolupráci s Filosofickou fakultou UJEP se konala i přednáška pro žáky devátých ročníků, kterou vedl Mgr. Josef Märc.

Žáci ZŠ Vojnovičova si spoluprací s UJEP připomněli konec války v našem regionu. | Foto: ZŠ Vojnovičova

Součástí jeho vystoupení byly nahrávky vzpomínek pamětníka, jenž prožíval konec války právě v Ústí nad Labem a tehdy byl v podobném věku jako posluchači z řad 9. tříd. Postřehy žáků: Mohli jsme si přečíst, jak probíhala 2 světová válka u nás v Ústí, bylo to zajímavé. Neumím si představit, že bych nevěděl, co je s tátou, kde je. Někteří učitelé nám vyprávěli, jak jim jejich maminky a tatínkové, babičky a dědové a dokonce občas i prababičky a pradědové vyprávěli, jak válku přežili nebo co tam viděli. Musím říct, že poslouchat jednu z našich učitelek, jak o tom, co jí maminka a dědeček vyprávěli, bylo dosti smutné. Děkujeme za zapůjčení autorům výstavy (Mgr. Josef Märc a PhDr. Filip Hrbek) a Mgr. Janu Grisovi za zprostředkování i za dlouhodobou spolupráci.

Dominik Kindl 7. A, ZŠ Vojnovičova

