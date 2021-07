Celý léto na ulici je zpátky před Hraničářem! Vaše a naše oblíbená akce a příležitost setkání se vrací, aby léto stálo za to.

Začíná prázdninový program Hraničáře Celý léto na ulici. | Foto: Veřejný sál Hraničář

Minulý rok jsme tak nějak vykoukali, že se vám méně koncentrovaný, ale zato celoletní program líbí víc. A víte co? Nám taky.A jak to bude letos probíhat? Každý týden tu pro vás budeme od úterý do pátku (a někdy i soboty). Své brány otevíráme vždy od 15.00 hodin a pokračujeme, dokud večer stojí za to. Během úterků a střed se můžete těšit na filmová promítání toho nejlepšího podle výběru Petra Kuneše a Lukáše Pokorného. Ve čtvrtek si pro vás pak připraví program Galerie Hraničář pod taktovkou Martiny Johnové a Barbory Kropáčkové. Čtyři čtvrteční večery si dáme promítání kultovních trháků pod širým nebem. A páteční večer bude patřit koncertům. Program v tomto týdnu: