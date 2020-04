"Jsem samozřejmě rád, že vláda dala tenisu částečně zelenou, nejen školáci potřebují pohyb na čerstvém vzduchu. Respektuji doporučená omezení, koronavirus už ukázal svou sílu. Na antuku smí pouze dvojice, čtyřhra je zakázána, šatny jsou zamčené, desinfekce je cítit všude, diváci musí mít roušky. Do konce května byly všechny turnaje zrušeny, tenisová školička má prázdniny. Po kondičním běhání na Střížáku konečně změna," říká předseda Tenisového klubu Ústí nad Labem Michal Livora.

Začíná tenis bez roušek a turnajů. | Foto: M. Vlach

Jste na kurtech skoro každý den. Čím je pro vás tenis?

Nejprve to byl sen s propoceným tričkem, potom touha po vítězství, později skvělá parta, přátelská gesta, prohry a vítězství, na které se nezapomíná. Přes šedesát let se pohybuji kolem bílého sportu, patnáct let tady dělám předsedu, ale klidně vezmu do ruky hadici. Jako kluk jsem začínal na Střekově, tuším v roce 1962 jsem přešel na Bukov. Bylo by to na knihu, ale nevím, kdo by to četl. Hrála se tu druhá liga, jména Čása, Kalhous, Šeda znají jenom pamětníci. Zažil jsem bitvu se Slováky o postup do první ligy. Hrálo se v Trnavě, proti skupince Ústečanů stál na druhé straně kurtu Mečíř a Vajda. Jeden později porážel světová esa, druhý (Vajda) trénuje toho nejlepšího. Prohráli jsme, ale domů jsme jeli se vztyčenou hlavou.