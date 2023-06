Poslední víkend v červnu proběhlo na sportovním kanálu v Račicích Mistroství České republiky ve veslování žactva.

Poslední víkend v červnu proběhlo na sportovním kanálu v Račicích Mistroství České republiky ve veslování žactva. | Foto: Ondřej Kroutil

Pátek proběhl ve znamení rozjížděk, do kterých veslaři z Brné vysílali celkem 10 posádek v kategoriích od 11 let do 14 let. Z pátečních rozjížděk pak veslaři a veslařky postupovali do sobotních semifinálových jízd, kde se následně bojovalo o účast ve velkém finále, a tím pádem zajištěné finální umístění v top šestce na MČR. Do semifinálových jízd nastoupilo 8 posádek, které bojovaly o účast ve velkém finále.

Z těchto 8 posádek postoupily do finálové jízdy hned 4 posádky z veslařského klubu v Brné. V neděli, ještě před finálovými jízdami, proběh slavnostní nástup a vyhlášení celostátní soutěže Zimního poháru, kde převzaly pohár za první místo Věra Schaynová, Ella Nikoličová a za druhé místo Adam Šerc. Po slavnostním zahájení začaly finálové jízdy. Hned v prvním závodě se představil Adam Šerc, který potvrdil své kvality a získal titul vicemistra ČR v kategorii žáku starších, a tím nastartoval tým k dalším skvělým výkonům, ve kterých pokračovala Ella Nikoličová na skifu mladších žákyň, kde vydřela 4. místo. Dalším bojovný výkon a také nejpřekvapivější výsledek předvedl Jan Kratochvíl, který na skifu mladších žáků vybojoval 6. místo.

Na závěr vystoupila párová čtyřka mladších žákyň, již zmiňovaná Ella Nikoličová a její parťačka Míša Belasová ve spolupráci s děvčaty z roudnického veslařského klubu, kde po skvělém finiši vybojovaly na závěr bronzové medaile, a tak rozšířily klubovou sbírku republikových medailí na bronzovou a stříbrnou medaili z letošního MČR ve veslování.

Jakub Tkáč

