Malý leták nabízel hru o ceny, vypadalo to, že zájemců o aktivní pohyb v terénu bude dost. Ošklivý koronavirus všechno dětem pokazil. Následovalo nařízení vlády, které vystavilo stopku společenským i sportovním aktivitám, dveře kiosku se zavřely, ale Cepík to zabalit nechce.

„Děti jsou už moc dlouho doma, školákům chybí pravidelný režim, zájmové kroužky, komunikace s kamarády. Mladou generaci knihy moc nezajímají, do kina nemohou, věčné vysedávání u počítačů provokuje rodiče, kteří s obavami sledují barevné grafy a televizní zprávy. Dospěláci jsou unavení, dětem chybí pohyb. Jsem také máma, moc dobře vím, o čem je řeč. Původní program Cepík 2020 byl na základě zájmu veřejnosti upraven, všechno je na našich webových stránkách www.cepík.cz. Rádi bychom rozhýbali výletní aktivitu v celém kraji, zájem projevily Teplice, Bílina, Chabařovice. Postupně se to nabaluje jako sněhová koule. Na našem webu nabízíme krátké popsané výlety pro celé rodiny, každý si může vybrat podle času, místa bydliště a fyzické zdatnosti. Do jiného okresu cestovat nemusíte, zajímavých míst je i v Ústí nad Labem dost. Samozřejmě, že hlavní cílovou skupinou jsou děti od 3 do 15 let. Každý měsíc budeme losovat věcné ceny. Nový projekt byl odšpuntován 1. března. Těšíme se na zpětnou vazbu, připomínky a nové nápady. Začínáme znova od nuly, nechceme odpískat projekt, který měl své ambice. Až odhodíme roušky, opět otevřeme Kolocafé a Cepík bude vyprávět. Neseďte doma, ať má jeho příběh šťávu,“ popsala současnou situaci Lenka Plzáková.

Miroslav Vlach