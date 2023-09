/FOTO/ V úterý 12. září počasí výletníkům přálo, na Zahradě Čech v Litoměřicích bylo opět plno. Zlevněná jízdenka na vlak pro seniory stála 25 korun, vstupenka do areálu přišla na 140 korun, krásný proutěný košík na houby jsem pořídil za tři stovky, chuťové buňky požadovaly dvě stovky, ohromné švestky pro vnoučata stály padesát!

Zahrada Čech 2023. | Foto: Miroslav Vlach

Železniční nádraží v Litoměřicích není velké, ale útulné, hned vedle parkují autobusy, přímo luxusní jsou nové veřejné záchodky. Zástup amatérských zahrádkářů postupoval spořádaně od nádraží k výstavišti, průměrný věk bych odhadoval na pětašedesát.

"Je to tady fajn, byl jsem tu mnohokrát, dnes doprovázím kamaráda a vnučku. Kamarádovi je skoro devadesát let, nikdy nepil pivo, nekouřil, ale na burčák se těší. Klidně si ho vyfoťte, je to stále fešák. Pravidelně jezdí do Luhačovic, je to skvělý tanečník," tvrdil Josef Janča z Teplic, šedovlasý muž se jenom smál. "Trochu mě mrzí, že to už není pouze o zahradě a zahrádkářích. Dnes tu je spousta stánků, které bych tu nečekal. Tamhle se prodávají turecké záclony, kousek dál si můžete koupit repliky pistolí světových zbrojovek, v jedné hale jsem viděl relaxační křesla," doplnil náhodnou diskusi muž vedle. Kousek dál jsem potkal dvě dámy z Trmic, znal jsem je ze společné dovolené, hledali tu inspiraci pro své zahrady. Ústečan Zdenek popsal svůj výpad mezi zahrádkáře stručně.

"Hledám především český med, moravský česnek, stánek s občerstvením a červený burčák." Velký zájem byl o sazenice a cibuloviny paní Háslové, která každý den dojížděla na výstaviště z Chlumce nad Cidlinou. Její fialovou čemeřici chtěl snad každý.



Po zelených nákupech všem vyhládlo, skutečně luxusní nabídku gurmánských specialit nabízel dlouhý stan pana Bedřicha. Na ohromných pánvích zavoněla živáňská, halušky, čertovská směs, dlouhé nudle s kuřecím masem atd. Nabídka byla opravdu pestrá a zájem mimořádný. Slečna Miloslava nabízela skvělé bramboráčky, klobásy, hranolky a buřty na pivu. Řasy měla jako Čardášová princezna. Kuriozit tam bylo dost, třeba přípravky z hadího jedu, ochucení mouční červíci, masožravky, nebo jeseteři v kádích.

Mezi tou spoustou lidí kličkovali školáci z Mělníka a nabízeli náhodným lidem dotazník. "Tady je sedm potravin, označte jedno, které preferujete," požadoval František a Jiří mu kryl záda. Prostě, kdo tam byl, ten má na co vzpomínat.



Miroslav Vlach