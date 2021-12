Napadlo vás někdy vydat se na vánoční nákupy do Informačního střediska? Pokud ne, tak vězte, že to vůbec není špatný nápad. Pořídíte zde zajímavé a netradiční dárky pro celou rodinu.

Pro milovníky knih zde vyberete spoustu zajímavých publikací, ať už historických, fotografických či populárně naučných. Na výběr jsou například tituly jako Ústecké retro, Historie ústecké kopané, Ústecko nejen z nebe či série výpravných knih autora Jiřího Svobody Tajemství Českého středohoří, Zázračné České středohoří a Východní Krušné hory. Lákadlem je zcela nová publikace tohoto autora Poutník Českým středohořím s podtitulem Jak jsem potkal lidi, kameny, kytky a jiné zázraky. Kniha je koncipována jako sbírka esejí a dalších textů o zajímavostech a krásách Českého středohoří s bohatým obrazovým doprovodem a bude v prodeji začátkem prosince.

Nejen pro ústecké patrioty zde zakoupíte originální předměty z kolekce Slavných lokálních značek. Každý určitě zná slavné mýdlo s Jelenem, proslulou kořalku Stará žitná myslivecká nebo pivo Březňák. K dispozici jsou třeba trička s pop-artově zpracovanými motivy Schichtova slavného mýdla, Elidy či Mareschovými trpaslíky, plechové repliky dobových cedulí či plechové magnety. Radost jistě uděláte i jedinečnou chutí Ústecké kávy pražené přímo v Ústecké pražírně nebo sadou tvarovaných prskavek od ústeckého výrobce DRUTEP.

Rovněž pro děti zde pořídíte celou řadu dárků, ze kterých budou mít jistě radost. Budou to třeba pohádky na DVD, omalovánky, puzzle nebo nejrůznější pexesa? Vybírat můžete z mnoha dárků od Dlouhonohých skřítků nebo Labské královny.

V neposlední řadě zde naleznete drobné předměty, které nejen poslouží, ale také potěší. Nabízíme vonné svíčky s motivy ústeckých dominant, flash disky, sadu přívěsků ve tvaru známých památek nebo plechové či keramické hrnečky.

Před koncem roku samozřejmě nemohou chybět ani kalendáře města na rok 2022. Stolní kalendář obsahuje na každý týden jeden turistický výlet v Ústí nad Labem a okolí. Můžete se tak po celý rok inspirovat a navštěvovat známé, ale i méně známé cíle. V nástěnném kalendáři pak naleznete koláže fotografií jednotlivých ústeckých pamětihodností.

Informační středisko města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) je pro vás otevřeno od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 nebo v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin, a to až do 23. prosince.

Romana Macová – tisková mluvčí magistrátu města Ústí nad Labem