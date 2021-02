Zákaz prodeje na Farmářských trzích!

Vážení zákazníci, bohužel od soboty 30. ledna je opět zakázán prodej na farmářských trzích. Odůvodnění je takové, že prý stejně není sezóna, takže toto rozhodnutí nikomu neublíží. No naši pekaři, řezníci, sýraři i zelináři, kteří mají stále co nabídnout, si to úplně nemyslí.

Opět platí zákaz prodeje na Farmářských trzích! | Foto: Archiv