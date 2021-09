/ANKETA/ Ústecká čtvrť Bukov je momentálně dost rozkopaná. V Hynaisově ulici se rekonstruuje kanalizace, ve Štursově ulici zase plynovod. Dělníci zde umístili záhadné dopravní značení, vyznáte se v něm?

Zmatené dopravní značení v ústecké ulici Štursova na Bukově. | Foto: Jiřina Procházková

Když řidiči dorazí do ústecké čtvrti Bukov mají dilema. Když jedou kolem tenisových kurtů a přijedou na křižovatku ulic Štursova a Hynaisova, něvědí, co mají dělat. Jedna značka jim ukazuje přikázaný směr vpravo, tedy do ulice Hynaisova.