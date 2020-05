Zámecký park byl založen v polovině 19. století a na orientační tabuli je sedmdesát názvů dřevin a keřů. Víte jak vypadá Zerav východní, Katalpa trubačovitá, Jasan americký, Metasekvoj čínská, Cedr atlaský, Kdoulovec japonský, Jedlovec kanadský, nebo Líska turecká? Posekaná tráva voní, jezírko nabízí azyl barevným kachnám, barevné azalky a rododendrony vydrží ještě tak čtrnáct dní, potom přijde čas růží. Bílé lavičky čekají na zamilované páry.

Zelený autobus č 450 odjížděl od divadla a prázdný nebyl. Seniorská sleva ještě platí a do Velkého Března to stojí pouze 5 korun. Hned u kovových vrat jsem si všiml na nástěnce dvou barevných vzkazů. Jeden upozorňoval návštěvníky na uzavření zámku v důsledku koronaviru do odvolání, park byl však otevřen každý den od 8-19 hodin. Žlutý hlásá, že dnem 25. května bude Státní zámek Krásné Březno opět zprovozněn pro veřejnost. Další nápovědu lze najít na www.zamek.vbrezno.cz. " Jenom projíždím, jsem tu poprvé. Škoda, že je zámek ještě zavřený, zítra už budu v Brně. Byla jsem tu u dcery. Zahrada je nádherná i ty mohutné pařezy nutí člověka k zamyšlení, kdo ten strom sázel a jak dlouho tady asi stál? Byla to příjemná procházka," svěřila se paní Blanka.