V pátek 8. března byla pokladna ve skalách ještě zavřená, do bělavých bříz se opíralo slunce, na lavičce před rozcestníkem se poctivě střídali Němci se školáky z Ústí nad Labem. Po krátké statistické odmlce jsem konstatoval, že naši prohráli na body. Do levé části skalního města zrovna odkráčela desetičlenná skupina hlučných sousedů, ženy měly v ruce drobnou květinu, muži na zádech vlekli tekuté zásoby. Původně jsem si myslel, že si dali v Tisé sraz instruktoři lezení, teprve na zastávce autobusu jsem zjistil, že dámy dostaly pozvání na oslavu MDŽ do Děčína.

Z výletu do Tisé. | Foto: Miroslav Vlach

Do Tisé jezdím rád. V létě pozoruji šikovné lezce, na podzim výlet do skal spojím s houbařením. Tentokrát jsem nefotil pískovcové obry, nezajímal mě výhled do okolí, ani tajemné dutiny v písku. Hledal jsem stromy v oblacích, pohádkové průhledy, břízy s ozdobou i bez. Já vyhlížel zajímavé světlo, školáci poklady, které si tam v loňském roce uschovali.

"Před deseti roky jsem tu byl s tátou, to mi bylo pět let. Do krabičky od čaje jsme dali píšťalku, šachovou figurku a dopis. Potom jsme ji vložili do dutiny ve skále. Dnes tu jsem s kamarádem. Poklad sice někdo v loňském roce našel, ale nechal ho na místě a ještě do krabičky přidal drobné mince. Asi to byl dobrý člověk," svěřoval se Lukáš z Dobětic.

Když jsem se vracel k autobusu, potkal jsem u pokladny pana Tomáše. Zrovna plnil úkoly pátrače při dětské hře. "Původně jsme měli jet na lyže do Krkonoš, ale není sníh. Mám tady dva školáky, došlo na náhradní program. V úterý rozhledna na Sněžníku, ve středu Jedlová hora, ve čtvrtek Peklo u České Lípy, dnes Tisá. Samozřejmě tu mám manželku a našeho trhače. Sice vypadá drsně, ale je to čtrnáctiletý stařík, jmenuje se Basty, klidně si ho pohlaďte," provokoval usměvavý táta z Ústí nad Labem.

V Tisé bylo fakt krásně. Odpoledne slavili v kulturáku senioři MDŽ, na 15. března se připravuje Hasičský bál, 22. března přijede do kopců divadlo z Prahy, kde prý řádí Ivo Šmoldas. Představení se jmenuje Když se zhasne. Kulturní dům svítil novotou, zelený autobus přijel přesně ve 14:48 a byl plný spokojených výletníků.

Miroslav Vlach