V pondělí 16. března proběhne na Krajském úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem další nábor nových dárců kostní dřeně. Nábor proběhne od 12 do 16 hodin ve 2. patře na konferenčním sále.

Nábor dárců kostní dřeně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavla Krůčková



K registraci se mohou přihlásit zdraví lidé bez trvalé medikace ve věku od 18 do 35 let s váhou vyšší než 50 kg, platností pojištění na území ČR. Při náboru se provádí stěr z ústní sliznice. Není tedy nutné absolvovat odběr krve. Zapsání do registru zabere maximálně 15 minut. Dárci vstupují do registru zcela dobrovolně, na základě svobodné vůle a po podpisu plně informovaného souhlasu a vyplnění vstupního formuláře. Pro zápis je potřeba kartička zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.