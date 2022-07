Siemens měl v té době povědomí o existenci jen třech exemplářů tohoto druh. Jeden mají ve svém firemním muzeu, jeden vlastní konkurenční značka Osram a jeden je v soukromém vlastnictví v Ústí.Žárovka se v ústecké rodině dědí už třetí generaci. Musela přežít sedmero stěhování, v roce 1938 se po obsazení Sudet i s rodinou přesunula do vnitrozemí, po válce zase zpět. Jiří dostal skleněnou baňku s bambusovým vláknem od otce k padesátým narozeninám počátkem devadesátých let.

Předávací akt provázela obřadnost. Otec písemně stvrdil přání, aby i další pokračovatelé rodu žárovku uchovávali s úctou. „Já se jí nevzdám a po mě ji zdědí nejmladší syn a věřím, že ani on by to neudělal. V minulosti ji od nás chtěl získat nejznámější český sběratel žárovek Slabyhoudek, ale neuspěl,“ uzavřel Jiří.Také v Muzeu města Ústí nad Labem se nachází početná sbírka žárovek pocházejících zejména z místní výroby „Severočeské továrny na žárovky/Nordböhmische Glühlampefabrik“ značky Meteor a jeho poválečného následovníka Tesly.

Muzeum města Ústí nad Labem

