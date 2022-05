Závod míru juniorů otevřel za celou svoji hlubokou historii stovkám cyklistů dveře do světa velké profesionální cyklistiky. Více než čtvrt století je součástí světového poháru a dodnes se řadí k nejprestižnějším podnikům svého druhu na celém světě. Nyní ale prožívá jedno ze svých nejtěžších období. „Doba nám vůbec nepřeje. Během posledních dvou let jsme dostali pěkných pár facek. Zatímco předloni jsme kvůli covidu museli závod zcela zrušit, loni jsme termín posunuli na srpen a letos ho opět vracíme do tradičního květnového termínu. Stojí nás to neskutečné úsilí. Sotva jsme se vyhrabali z covidu, přišla válka na Ukrajině. Mnoho našich partnerů to zasáhlo a zajistit finance na cyklistický závod pro juniory, byť na světové úrovni, je téměř nadlidský výkon. Už ale kvůli stávajícímu válečnému konfliktu je mimořádně důležité dále nést a šířit mírovou otázku. A Závod míru je tímto nositelem. Naštěstí kolem sebe mám lidi, pro které je závod opravdová srdeční záležitost, protože jinak bychom letošní kulatou kapitolu mohli psát jen stěží,“ netají se ředitel Závodu míru juniorů Svatopluk Henke, který v jeho čele stojí téměř třicet let.