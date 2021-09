Cílem sportovního prostředí, by mělo být „rozhýbat“ a udržet v pohybu co nejvíc lidí, protože dnes více než kdy jindy potřebujeme zdravou populaci.

Evropský týden sportu je jedinečnou příležitostí, jak si vyzkoušet nepřeberné množství aktivit a sportů, které si lidé mohou oblíbit, začlenit je do svého každodenního života a zlepšit si svůj životní styl.

Čeká vás zdarma například vstup do posilovny i na skupinové lekce, diagnostika složení těla na InBody, ukázkový trénink badmintonu, konzultace s osobním trenérem i výživovou poradkyní a mnoho dalšího.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.