Nevím, jestli si bude pamatovat nastudovaná fakta z internetu, nejvíc ji zaujaly kachny a labutě, které na břehu předváděly hladové tance kolem tvrdého rohlíku. Kousek od nás stál mladý tatínek a opakovaně navigoval malého kluka. „Původně jsme šli ke zdymadlům, kachny mi překazily plány. Snědly nám svačinu a pořad nemají dost. Za chvilku bude tma, z vody přicházejí další opeřenci, kluk mě vůbec neposlouchá," chechtal se starostlivý rodič a další rohlík už raději nepřiznal.

I školák ví, že Mariánský most byl zprovozněn v roce 1998, stál údajně 750 milionů a oba vysokánské pylony měří šedesát metrů. Moc lidí ale neví, že v seznamu návrhů označení byly pojmy - harfa, vidlák, Mobi Dick atd. Jeho starší bratr přes řeku Labe nese jméno Dr. E. Beneše, dokončen byl v roce 1936. Ten třetí na střekovské cyklostezce má pohnutou historii. Starý železniční most byl zprovozněn v roce 1874. Železnice ležela 16 m nad normální vodní hladinou. Pod kolejemi byla 5 metrů široká jízdní dráha pro povozy a dobytek. Ve stejné výšce byl chodník pro chodce. Most byl v dubnu 1945 poškozen náletem, proto byl v roce 1958 stržen. Kousek dál byl později postaven ten současný, který čeká na generální opravu. Snad v roce 2022.

Procházka kolem Labe není náročná, dětí tam bylo víc, jak dospěláků a pohled na Větruši potěší i zasněného romantika.

Miroslav Vlach