Ze závodů mládeže v Račicích přivezl veslařský tým z Brné čtyři medaile

/FOTO/ V sobotu 10. června a v neděli 11. června se v Račicích konalo mistrovství oblasti Labe ve veslování. Závodu se zúčastnil i veslařský tým z Brné, který vyslal do bojů o titul Mistra Labe 20 posádek ve věkovém rozhraní od 11 let do 16 let.

Závodu v Račicích se zúčastnil i veslařský tým z Brné. | Foto: Archiv

V sobotu probíhaly rozjížďky, ze kterých se postupovalo do finálových jízd. Do nedělních finálových jízd postoupilo 13 posádek, z toho 8 posádek do velkého finále a 5 posádek do malého finále. Ve finálových jízdách se představily kategorie mladších žáků a žákyň, starší žáci a dorostenky z veslařského týmu v Brné. Tento klub se může pyšnit hned 4 medailemi, kde jako první medaili vylovila Michaela Belasová, která dojela na třetím místě v kategorii mladších žákyň a k tomuto výsledku přidala i čtvrté místo na dvojskifu s kolegyní Ellou Nikoličovou. Další bronzové medaile přivezl Šimon Jiřička, který doplnil posádku děčínské čtyřky s kormidelníkem starších žáků a následně zkompletoval medailový double na dvojskifu s parťákem z týmu, Adamem Šercem. Vinnetou, Old Shatterhand a Karel May přilákali do nočního muzea davy fanoušků Čtvrtou medaili, a hned tu nejcennější, vybojoval Adam Šerc na skifu v kategorii starších žáků, kde se mu podařilo porazit úřadujícího mistra ČR v této kategorii, a tím pádem vyhrát kvalifikaci na blížící se Mistrovství ČR ve veslování. Tyto závody sloužily zároveň jako kvalifikace na Mistrovství ČR, které se koná 23. 6. – 25. 6. 2023 na veslařském kanálu v Račicích. Kvalifikace se týkala jen těch nejžádanějších disciplín. V těchto disciplínách se podařilo probojovat na Mistrovství ČR hned 6 posádkám. Za mladší žáky bude závodit Jan Kratochvíl, za mladší žákyně Míša Belasová, Ella Nikoličová a Ilona Jindrová. Ve starších žácích pak prošli kvalifikací Šimon Jiřička a Adam Šerc. V současné době tým čeká závěrečná příprava na Mistrovství ČR ve veslování.