Řada her Činoheráku mněla pro děti z různých důvodů hvězdičku, zato jsme si ale se Zedníčkem fajn zablbli později v dětských televizních kabaretech. Naštěstí Pavlovi ta radost ze hry i zábavy nejen pro děti zůstala; hrál tu se Štěpánkou Haničincovou, Pepou Dvořákem i Jitkou Molavcovou. Jeho zábavnost dokazuje i Pavlem načtená audiokniha „O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách“; Supraphon ji vydal v dubnu 2021.

„Novinka je nahrávka pohádek o mašinkách, vláčcích, lokomotivách i všem, co se děje na železnici. Pavel Zedníček je zde protagonistou úspěšné, mnohými oblíbené audioknihy Pohádky o mašinkách, která zdařile adaptovala pět příběhů ze stejnojmenné knížky autora Pavla Naumana,“ prozradil Deníku David Landštof z vydavatelství Supraphon. „Po čtvrtstoletí se tak populární herec vrátil do nahrávacího studia, a načetl tu čtyři další pohádky téhož spisovatele i trojice jiných českých autorů. Legendární pohádky Pavla Naumana tak doplnili autoři Radek Adamec, Jiří Kahoun i Alan Piskač. Ve spojení s původní hudbou a řadou nezbytných zvukových efektů zaujmou nejen děti,“ ví David Landštof a těší se na to.

„Jsem rád, že po takové době vychází pokračování Mašinek. A že baví posluchače, protože je to dobrá zábava a radost také pro mě,“ vzkazuje k vydání nové audioknihy osobitý herec Pavel Zedníček, známý třeba jako drvoštěp Drnec z pohádky Lotrando a Zubejda.

„Zkrátka vláčky jsou dál fenoménem. Ono je vlastně až s podivem, jak dnešní předškoláky i školáky fascinuje železnice. A k ní patří i pohádky a příběhy. Je skvělé, že děti dnes baví i přes půl století staré Neumanovy Pohádky o mašinkách, čtyři z nich jsou základ našeho titulu. Doplnili jsme je ‚železničními‘ pohádkami dalších českých autorů, třeba Jiřího Kahouna, autora oblíbených Příběhů včelích medvídků. Věříme, že se díky čtení Pavla Zedníčka i hudbě a zvukovým efektům budou malým posluchačům líbit. Dokáží tak, že dobrodružství lze zažít i na železničních kolejích, při výletech vlakem,“ doplňuje k audioknize producent nahrávky Alan Piskač, autor jedné z pohádek.

Zbrusu nová audiokniha „O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách“ trvá jednu hodinu a třicet sedm minut. Vychází digitálně také jako CD-MP3, nabízí tyto příběhy: 1. O pyšné lokomotivě, 2. Pohádka o zcela maličké lokomotivě, 3. Jak jela lokomotiva pro brambory 4. O neposlušné mašince, 5. Mazutka, 6. Hádalka a na závěr i příběh O dvou mašinkách.

Tak třeba příběh pátý, Mazutka coby dílko z pera Radka Adamce, tu vypráví o setkání staré osvědčené parní mašinky Mazutky s novou moderní nablýskanou rychlou lokomotivou Bardotkou. Došlo k němu jednoho dne na nádraží v Berouně. Autor tu tak také připomíná zánik „starého světa dopravy na železnici“, který pomalu a neúprosně končí. Připomíná po svém poezii starých časů cestování na tratích, které měly a dál také mají pro příznivce nostalgických železnic osobité kouzlo.

Radek Strnad