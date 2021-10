Zemřel Jirka Kolouch…

Pro někoho obyčejná zpráva, kterých bohužel je dost. Pro nás, kdo jsme kytaristu skupiny Formani a Albis Jazz Band znali, je to smutná zpráva.

Jirka byl výborný muzikant, kterého lanařili do profesionálních kapel, ale on byl také hlavně vynikající lékař. A to schopnostmi, ale i myšlením a tak tato nabídka byla zbytečná.

Můžeme mluvit o tom, kolik lidí se svojí kytarou a svým zpěvem pobavil, ale přesto je důležitější kolika ženám pomohl, jako lékař.

Vždyť k tomu měl i speciální písničku s názvem „Já jsem váš doktor“. Při koncertech Albisu jsme všichni čekali až začne zpívat. Byly to krásné pohodové večery.

Já mohu konstatovat, že mne pomáhal s tvořením programu v Jazz klubu v Malířském koutku. Ujal se zde role jednoho z účinkujících, ale přesto pro mne je důležitější, že jeho lékařskou zásluhou mám syny.

Jirko, byl jsi skvělý člověk. Dík za všechno. A za nás, jeho kamarády velké poděkování jeho nejbližším za strašně dlouhou dobu péče o nemocného Jirku. Je to obdivuhodné.

Zdeněk Kymlička