Působil také jako divadelník, publicista a vysokoškolský pedagog. Narodil se 15. srpna 1934 v Praze. Byl jednou ze zakládajících osobností litvínovského Docela malého divadla, které patřilo v šedesátých letech mezi významná česká divadla malých forem. Byl čestným občanem města Litvínova. Výraznou stopu zanechal i na Ústecku.

Takto na něho vzpomíná Zdeněk Kymlička (šéf ústecké agentury FOR):

Tak nám tak nějak v tom „virovém opojení“ unikla jedna smutná zpráva. Zemřel Mirek Kovářík. Když si otevřete internet tak se všude dočtete o jeho umění recitace, o jeho pedagogických zásluhách atd. My Ústečanů, té starší generace máme Mirka Kováříka uloženého ještě i v jiné poloze. Pamatujete na jeho Kluby v rozhlase? Ať bylo co bylo, tak se Klub musel poslouchat. A jednou za měsíc byl vždy velký boj o vstupenky na Veřejný klub, který Mirek uváděl s Janem Duškem. Která třída měla dobrého bojovníka tak měla vstupenky v přízemí a kdo horšího tak na balkoně. Mirek nás seznamoval mimo jiné s mnoha začínajícími písničkáři. A že jich bylo! Mezi nimi i Karel Kryl. Hltali jsme jeho písničky, které zpíval. Vždyť Mirek byl tak trochu jeho objevitel. Do dnešního dne si pamatuji jak na jednom z posledních klubů nám představil LP desku Karla Kryla a řekl, že ji v obchodě již neseženeme. Prozradil adresu, už nevím na jakou firmu to bylo, ale vím, že deska přišla z Ostravy. Ohraná je stále u nás doma připravená se začít točit v gramofonu. A dovedete si představit plný kinosál Domu kultury puberťáků, jak jsou v transu, když Mirek začal recitovat. Bylo by slyšet špendlík spadnout. Tomu se říká učit mladé vztahu k poezii. To nikdo neuměl a proto musel v Ústí skončit. A jeho uvádění Porty, nikdo se mu nevyrovnal. Jsem moc rád, že jsem mohl Mirka Kováříka pozvat, aby uváděl koncert Karla Kryla v prosinci 1989 ve sportovní hale. Mirku, děkujeme za všechno.