Za svůj život pobavil obrovské množství diváků různých pořadů. Spolupracoval snad s každým kdo kdy vešel na jeviště. Byl to muž, který vše řešil v klidu, pohodě a s úsměvem na tváři. Jen znalci zákulisních chaosů ví, jak všechny dovedl uklidnit a vběhnout na jeviště a v pohodě moderovat. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat a musím konstatovat, že to byla spolupráce krásná. Rád na něj vzpomínám. Jeden čas vytvořili s dalšími umělci skupinu, která si říkala „Mladé rytmy“ a byla to snad nejžádanější umělecká skupina v tehdejším Severočeském kraji.