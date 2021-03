Jiří byl Ústečák, bývalý pedagog, vystudovaný bohemista, rodák ze starého Mostu. Kdo chce a také jej znal, může mu věnovat tichou vzpomínku!

Radovan Lovčí

Jiří Kimla se narodil 30. května 1947 v Mostě. Žil v Ústí nad Labem a říkal o sobě, že se narodil do knih. Knihy ho provázely po celý život. V Mostě navštěvoval základní školu, poté Gymnázium, po základní vojenské službě vystřídal několik zaměstnání. Pracoval ve Spořitelně, cestovní kanceláři, ve státní správě, restauracích nebo učil na základní škole, když v průběhu zaměstnání studoval vysokou školu.



První spisovatelské počiny končily zpravidla v šuplících nebo na stránkách regionálního tisku. Teprve v roce 2002 mu vyšla prvotina nazvaná Úder mimo hru, kterou vydalo nakladatelství Jiřího Švejdy Dialog Litvínov. Kriminální příběh zasazený do prostředí odvážných mužů s koženými boxerskými rukavicemi. To už měl připravenou další knihu s názvem Kroky do prázdna, která čtenáře přivádí do 90. let. Píše v ní o přátelství, zradě, pokrytectví i sebezničující důvěřivosti. Laskavostí nakladatelství Euroclearingbank v Ústí nad Labem mohla spatřit světlo světa v tištěné podobě.

V lednu 2013 vydalo nakladatelství Sharpless Florida jeho knihu povídek s názvem Harykovy kapesní hodinky. Exkluzivitu prodeje má Amazon.com, internetové nakladatelství, které tuto publikaci formou paperbacku prodává. Poslední knihou je soubor povídek s názvem Nahá zelinářka. Vydal také sbírku povídek a a básní Levitace. Vedle románů je také autorem divadelní hry Ďábelení a dvou filmových scénářů Vraždy ve stínu ringu a Mračno nad Rabštejnem. Ve spolupráci s operní sólistkou Alenou Žákovou Ježilovou napsal scénář pro čtyři koncerty, které režíroval, a ve kterých jmenovaná zpívala Letní noci od H. Berlioze. Galerista Jiří Hlobil recitoval jeho verše. Jiří Kimla zemřel 10. března 2021.