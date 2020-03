Jsou to zvláštní dny. Po celé té „naší kouli“ řádí jeden nepříjemný vir. A my mimo stále větších opatření a stále se zvyšujícímu počtu nakažených dostáváme ještě další nepříjemné zprávy. Zemřel Mirek Kovařík, zemřely paní Zátopková a Pilarová.

Mág František Budín. | Foto: Vladimír Chudomel

V neděli jsem se dozvěděl další nemilou zprávu. Zemřel František Budín. V červenci by mu bylo 96 let. Muž, který dlouhá léta byl tím druhým u Felixe Holzmanna. Byl mužem bez, kterého se málokterý komik obejde. A on byl vynikající „přihrávač“. Sehráli spolu velké množství scének, pobavili mnoho lidí. František Budín mimo vystupování s Felixem Holzmannem moderoval mnoho pořadů, dělal velký počet vystoupení pro děti, uskutečnil mnoho kouzelnických vystoupení. Hluboce jsem smekal pomyslný klobouk, když předváděl po své šedesátce stojku na židli. Nedovedu si představit, že bych ji teď také dělal. Znal jsem pana Budína, jako velkého optimistu, vždy veselého a vždy plného elánu. Vzpomínám na naše setkávání na Střekovském nábřeží. On tam chodil na procházky a já tudy jezdil domů. Vždy jsem zastavil a prohodili jsme spolu pár slov. Františku ať tam nahoře jdou kšefty.