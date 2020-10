Dne 18. září 2020 se utkaly na Vltavě osmiveslice obsazené studenty vysokých škol. 107. pokračování legendárních veslařských závodů, AXA Primátorky, přineslo v odpoledních hodinách boj o titul akademických mistryň ČR, Univerzitní osmy. Za UJEP se na vodu, v tomto závodě poprvé, snesla také ženská osmiveslice.

V konkurenci dvou posádek z Univerzity Karlovy a lodí z ČVUT a MUNI v Brně skončila osmiveslice UJEP, ROWING TEAM, na skvělém třetím místě. Akademickými mistryněmi ČR se stala děvčata z Univerzity Karlovy.

„Holky byly suverénně nejmladší posádkou startovního pole, do závodu se přihlásily poprvé, a hned tak dobrý výsledek,“ pochvaluje si trenér univerzitní ústecké osmy Jakub Tkáč.

Do univerzitní osmiveslice nasedla děvčata z pěti fakult ústecké univerzity: Michaela Hammerlová (PF), Pavla Krejzová (PF), Eliška Chmátalová (FŽP) a Barbora Jandová (PřF), Ivana Kašková (PF), Daniela Suchá (FF), Jana Němcová (PF) a Eliška Šofrová (FZS).

„Snad mohu za celou posádku říci, že i když závod opravdu bolel, tak výsledek stál za to a jsme moc rády, že jsme i my na letošních Primátorkách mohly zabojovat za svou univerzitu. Byl to skvělý pocit a nádherný zážitek,“ vyjadřuje pocity dívek zkušená veslařská závodnice Barbora Jandová.

„Holkám jsem už před závodem věřil, že přivezou nějaký cenný kov a udělají dobré jméno naší alma mater. Koneckonců jsou to zkušené veslařky, které přesně věděly, co při takovém závodě dělat,“ vyjadřuje důvěru ve svůj tým Jakub Tkáč.

To také bylo na Vltavě vidět a druhé místo uniklo naší osmiveslici jen o vlásek.

„To druhé místo by holkám slušelo ještě o trochu víc, a bylo v jejich silách ho získat. Na druhou stranu je dobré, že příště tento výsledek můžeme s týmem ještě posunout dál a třeba jednou přivézt do Ústí senzaci v podobě prvního místa,“ dodává k týmové motivaci trenér.

Univerzitní posádka trénuje ve Štětí, kde jí Labská akademie vstřícně poskytuje prostor pro trénování, kvalitní loď i vesla. Zde se také pilně připravovala na Univerzitní osmy, což se jí v závodu vyplatilo. Souboj univerzit se jel zároveň jako Akademické mistrovství České republiky s mezinárodní účastí a vítězné posádky získaly titul „AKADEMICKÝ MISTR ČR NA OSMIVESLICI“.

„Gratuluji našim děvčatům ke skvělému třetímu místu. Dělají své univerzitě tu nejlepší reklamu a já jsem hrdý, že u nás máme tak talentované sportovkyně, které se spojí dohromady, společně trénují a zajedou vynikající výsledek,“ vyjadřuje svoji radost nad úspěchem studentek UJEP také rektor doc. Martin Balej.

V závěru přidáváme informaci pro všechny dosud „skryté“ veslařky i veslaře na UJEP, aby nestáli na břehu a neváhali se přihlásit trenérovi Jakubu Tkáčovi. Zajistí tak budoucnost univerzitního veslování na UJEP.

Jana Kasaničová