Nepletu-li se, už počtvrté se vtipný cestovatel Laďa Zibura dnes od 17.30 hodin vrací bavit Veřejný sál Hraničář. Vstupné je 260 korun, ale věřte: Ty prachy stojí vážně zato! Světem už se mladý charismatický Ladislav narajzoval dost, a tak zatoužil důvěrně s nadhledem poznat svou vlast, a nedat jí nic zadarmo.

Cestovatel Ladislav Zibura, úžasný fenomén zábavy, dnes rozchechtá kino Hraničář. | Foto: Archiv

Vydejte se s ním na dvouměsíční prázdninovou spanilou jízdu českými luhy i háji. Těšte se, jak originálně pojal sympatický dareba a svěží vypravěč návštěvu krajského Ústí. „Možná ani nemusel jet za holkama z Trasy až do Dubí,“ soudím. Ani já zatím nedočetl jeho povzbudivou novinku Prázdniny v Česku. Snad tedy on sám nic neprošvihl, když už brouzdal oblastmi důvěrně známými i neznámými. Nevynechal bahýnko proslulých jihočeských rybníků, třel se tu s kapříky, smažil si své zážitky z cest na uhelných pánvích. Jeho pozornosti neuniklo ani trestuhodně opuštěné pohraničí, ze kterého už po druhé válce, tedy dávno, vyhnal bolševik a jeho rudé gardy tradiční, jistě že německé, starousedlictvo. Pokud jste tedy jeho zábavnou novinku z Albatros Media/ Kniha Zlín (2021, cca 360 korun) nelouskali pro pobavení vlastní, manželky či potomků, vezměte rodinku do Hraničáře dnes.