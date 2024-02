V ústecké zoo to žije i v zimě. Radost návštěvníkům dělají třeba žirafy, kterým ani nevadí, když trochu přituhne. Žirafy jsou nejvyššími suchozemskými živočichy na světě. Živí se listím a větvemi stromů, na které díky svému dlouhému krku snadno dosáhnou.

Žirafy v ústecké zoo. | Foto: Facebook Zoo Ústí nad Labem/Michala Králová

„V zoo chováme tři žirafy núbijské (žirafa Rotschildova). Pro tento ohrožený poddruh jsou typické tmavohnědé kaňkovité nebo obdélníkovité skvrny se slabšími krémově zbarvenými liniemi okolo,“ informovala zoo. Zoo můžete navštívit v zimním období denně od 9.00 do 17.00, plné vstupné stojí 120 korun a snížené pak 60 korun.

Neznáte tyto ženy z Ústí? Policie hledá oběť vraždy i zmizelou školačku

V rámci pololetích prázdnin mají děti slevu. „Od pátku 2. do neděle 4. února zaplatí děti do 15 let pouze 1 korun. K vidění u nás je řada nových obyvatel jako třeba kvarteto malých gepardů či dvojčata u nejmenších opiček - kosmanů zakrslých,“ láká zoo k návštěvě.

Zdroj: Janni Vorlíček