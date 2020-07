Zoo Ústí nad Labem nabízí vždy v letním období (červenec–srpen) v netradičním čase možnost podívat se, co dělají zvířata v pozdních večerních hodinách. Poklidná procházka ztichlou zoologickou zahradou po zavírací době má neopakovatelnou atmosféru, kterou ocení všichni, kterým je blízký svět zvířat.

Malí lemuři v ústecké zoo | Foto: Nikola Roštejnská

Večerní návštěva zoo je určena pro dospělé osoby i děti, u kterých je věková kategorie od 10 let do 15 let. Cena je pro dospělé 230 Kč a pro děti 120 Kč. Prohlídky se konají 1x za 14 dní během prázdnin vždy v pátek. Sraz se koná patnáct minut před začátkem prohlídky u vstupu z Drážďanské ulice. Délka prohlídky je cca 90–120 minut. Kapacita skupiny je omezena počtem 30 osob, min. počet pro uskutečnění prohlídky je 6 osob. Vstupenku je nutné si zakoupit na webových stránkách www.vstupenkyusti.cz. V ceně je zahrnut vstup do zoo, průvodce, stylová svačina a malý dárek na památku.



V případě dalších dotazů se prosím obracejte na e-mail propagace@zoousti.cz.