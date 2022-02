Zoo Ústí nad Labem vyhlásila na jarní prázdniny soutěž o krmení surikat

Přijďte o jarních prázdninách, tedy ode dneška 21. do pátku 25. února, do zoo a vyhrajte krmení surikat. Děti do 15 let mají navíc od pondělí do pátku vstup pouze za 1 korunu.

Zoo Ústí nad Labem vyhlásila pro jarní prázdniny soutěž o krmení surikat. | Foto: Zoo Ústí nad Labem