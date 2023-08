Jsou přeci prázdniny, děti se chtějí bavit. Kde jinde se dá spojit hra s poučením? Přeci v ústecké zoo! Hodně se o té naší mluví, fakt se snaží. Nevěříte? Slona už nemáme, ale novinek je tam několik. Byl jsem tam v sobotu 29. července hodinu před zavírací dobou (17:00), zvídavých dětí tam bylo dost.

Zoo Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Zelený vláček vyšplhal až k žirafám, ti nejmenší se zrovna kamarádili s kůzlaty. „Těšil jsem se na legračního chobotnatce, místo něho tam pobíhají koníci," smutným hlasem popisoval situaci osmiletý Jirka ze Žatce. Byl tu týden u babičky, v neděli se vracel s tátou zpět. „Dost dlouho jsme seděli u tygra, chtěl ho vidět v pohybu, ale on spal stejně jako lev. Prošli jsme celý areál, zábavní byli pruhovaní lemuři. Bylo jich tam devět, samí kluci. Lidí se vůbec nebojí, ale pozor, mají prý ostré drápky. Tvrdila to slečna Eliška, co je hlídala. Obracel jsem poctivě všechny ty obrázky, poučky a hesla. Klukovi se to také líbilo," tvrdil usměvavý chlápek. Potkal jsem je ještě jednou u vchodu, stáli u informačního panelu a studovali fakta.



Víte že:

rychlost plavání - žralok 70 km/hod - kosatka 50 km/hod - člověk 8,6 km/hod

potápění - lední medvěd 2 m - vydra 40 m - vorvaň 2000 m

výdrž pod vodou - vydra 4 minuty - delfín 15 minut - vorvaň 90 minut



Víte jak vypadá voduška, kuskus medvědí, tamarin bělohubý, lvíček zlatý, kuandu obecný, nebo watusi? Pokud půjdete do ústecké zoo, dělejte si poznámky. Po prázdninách se budou hodit. U vrchního i spodního vchodu je posezení, v areálu je několik dětských zón, kiosků, nechybí nová WC. Koliba je dočasně mimo provoz, ale hladovět nebudete. Prvního července byla otevřena vyhlídka Samburu, chystá se I. ročník benefičního běhu ZOO. V sobotu 26. srpna to vypukne. Nevěříte. Tak se přijďte podívat.



Miroslav Vlach

Mohlo by vás zajímat:

Zdroj: Jakub Michal