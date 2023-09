Do ústecké zoo vyrazili předškoláci i prvňáčkové, k vidění byly žirafy i lev

Čtenář reportér

/FOTO/ Tak to má být. Modrá obloha a zářivé slunce nad hlavou, v pondělí 4. září začal nový školní rok. Opatrně, ale s nesmírnou touhou po poznání, noví kamarádi, hodná paní učitelka, špičatý kornout plný sladkostí. Tak to viděli prvňáčkové. "V pondělí jsme seděli trochu jinak, než v loňském roce, ale v úterý to už bude podle zasedacího pořádku. Ve třídě máme nového spolužáka, jmenuje se Pepík, budeme se učit i odpoledne. Vyprávěli jsme si o prázdninách, kdo byl na táboře, kdo letěl poprvé letadlem k moři," svěřovala se Emička ze třetí B. Dopoledne škola, odpoledne zoo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zoo Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Také jsem tam zašel s předškolákem. Panečku, to byla bomba. Zelený vláček vyvážel děti od spodní pokladny k žirafám, ženský hlas z mikrofonu upozorňoval návštěvníky na krmení lachtanů a surikat. Koliba je stále zavřená, ale několik stánků s občerstvením bylo v provozu, což věděly i vosy v pruhovaných dresech, zmrzlina je lákala celý den. Střelba každou minutu a mrtví, líčí bitvu o Bachmut voják, který teď žije u Ústí "Gepard má být dobrý běžec a tady se jenom povaluje. Není rychlejší zajíc? Proč nemá zebra ty pruhy zelené? Byl jsem tu už s maminkou, ale pandu jsem ještě neviděl," zaměstnával mě šikula. U každé cedulky a obrázku se zastavil a požadoval vysvětlení. "Proč ten lev nemá hřívu? Opravdu by mě pštros dohonil? Hraji fotbal, běhat umím. Co mají surikaty v těch dírách? Nemohou se podhrabat? Třeba je nemají spočítané, vzal bych si jednu domů," pokračoval pětiletý borec v křížovém výslechu. Fakt jsem se snažil, bolela mě hlava i nohy, kluk byl k neutahání. Všechno ho zajímalo. Na Trmickou desítku zvou starostka, vlasatý muž alias otec Fura a učitel Cihlář Pokud nepůjdete v září na houby, netrénujete na půlmaraton, tak zkuste zoo s předškolákem. Budete spát jako mimino.

Miroslav Vlach Mohlo by vás zajímat: Gripeny nad Ústím! Nebe plné letadel přilákalo tisíce lidí Zdroj: Deník/Vladimír Mayer