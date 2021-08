Vážení přátelé, milí kolegové. Začal nám den 11. tady Břeclavsku a Hodonínsku. Přijeli jsme k dědovi Salajkovi a od rána jsme laťovali střechu tak, aby se dala pokládat krytina. Po včerejším dlouhém přesunu Severní Morava - Ústí - Jižní Morava a nakládání materiálu jsme se dohodli, že vstávat budeme až na sedmou.

Jindra Beran z Dostav, Petr Hofírek a já ze Severočeské vědecké knihovny a dcery dědy Salajky s manžely a vnukem Jeníkem jsme se snažili, aby alespoň větší část byla hotová. Že se nám to podaří do večera udělat celé, je milý bonus. V 9.30 byla hotová první čtvrtina, v poledne polovina, v 17.16 hodin hotovo.

Zítra nás čeká nošení betonu nahoru, veškerá příprava klempířských prací tak, abychom ve středu mohli začít dávat krytinu. Přes den ještě Jindra požádal dědu, aby vyrobil univerzální pomůcku na přesné pokládání latí (říká se tomu "léra"). Děda ale odjel dopoledne k doktorovi, tak se do toho pustil až později. Odpoledne už to měl hotové, takže mají Jindra s Petrem do budoucna pro sebe a své zaměstnance trošku ulehčenou práci. Večer jsme se byli ještě podívat v Hruškách na místech, kde jsme byli předtím, na místech, která jsme viděli hned po tornádu a která teď už bohužel vypadají úplně jinak. Měli jsme malinko více času, tak jsme se prošli a prohlédli místa, která se pomalu mění. Bohužel více je to stále děsivé, obzvláště když člověk přemýšlí, co by se stalo, kdyby…

Teď už je ten pravý čas, přátelé, kamarádi, kolegové, abychom vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli, poděkovali. Velký dík patří ředitelce knihovny paní Janě Linhartové, která nám umožnila tu být a i nadále nás podporuje. Paní Alžbětě Tománkové, Zdence Andreé, Janě Bednářové, Michalu Satrapovi, Nině Peškové, Radce Havlicové, Haně Sipkové, Zuzaně Pařízkové, Janu Formannovi, manželům Barthovým, Věře a Evženovi Sikorovým, Anně a Františkovi Kunertovým a především mojí manželce Petře za to, že i když bych měl být teď doma a pomáhat jí připravovat pokojíček pro děti, tak mě podporuje v tom, abych sem dolů mohl jezdit. Děkujeme Restauraci Myslivna v Moravské Nové Vsi, ale i dobrovolníkům v Hruškách "u Rybníčku", že se staráte o to, abychom nemuseli hledat něco k snědku, ale máme to připravené od vás.

My se na oplátku budeme snažit, aby to tu bylo každým dnem o něco lepší.

Štěpán, Petr a Jindra