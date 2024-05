Zpěvačka Lenka Graf v roli modelky. Focení stihla na poslední chvíli před odjezdem na Floridu a na fotkách zapózovala i se svým milovaným mazlíčkem. Sopranistka a multižánrová zpěvačka Lenka Graf žije střídavě na Floridě a v Čechách a v našich luzích a hájích si většinou užívá celé léto. Tentokrát sem zavítala na „bleskový pobyt“ už na jaře a program měla hodně nabitý.

Z fotografování Lenky Graf. | Foto: Archiv Lenky Graf

Na prestižní akci Fotbalista roku vystoupila jako host se svou aktuálně nejnovější písní Everything Is Part Of One, ve studiu Michala Dvořáka nazpívala další novinku a užila si focení se známou českou fotografkou a ve velkolepém stylu. Tedy na jednu křehkou dámu toto Lenka stihla opravdu hodně a byla v jednom kole.

Lenka Graf je proslulá tím, že ráda spolupracuje s opravdovými esy v oboru. A platí to jak v hudebním světě - za sebou má zkušenost se světoznámými producenty jako je např. John Shanks nebo Charlie Midnight, tak i v tom módním. Využívá služeb našich nejlepších módních návrhářů a fotografů. Pro kolekci svých nejnovějších fotek si Lenka vybrala úspěšnou fotografku Lucii Robinson. Ta přijela kvůli Lence do Prahy na focení z Francie a z ateliéru jely obě dámy vlastně rovnou zpátky do svých „druhých domovů“.

Atmosféra velké módní fotoprodukce pro Lenku nebyl problém, role modelky se zhostila jako absolutní profesionálka. Lucie Robinson si v sérii fotek velmi efektně pohrála se zajímavým kontrastem ženského šarmu Lenky Graf a surové nálady prostředí industry ateliéru. Záměrem fotek bylo nechat vyniknout nádherným večerním róbám, které Lenka Graf nosí na vystoupení. Lenka módu miluje a výběr šatů si užívá, sama jich doma má už slušnou sbírku. Tentokrát výběr šatů i šperků musela částečně svěřit stylistovi, protože přilétala opravdu jen na pár dní a neměla k dispozici svoje kompletní. Kombinace vlastních i zapůjčených kousků se ale povedla a fotky působí velmi noblesním dojmem.

Lenka se v Čechách znovu objeví opět jako obvykle na začátku léta, kdy přijede i s rodinou a stráví více času i ve svém rodném Ústí nad Labem. To už bude hotová i píseň, kterou pro ni složil Michal Dvořák ze skupiny Lucie a Lenka si tuto spolupráci velice pochvaluje.

Kateřina Enders