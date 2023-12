/FOTO/ Nechci psát o tradici, kterou mnoho rodin dodržuje o Štědrý večer. Chci napsat pár řádků o Štědrovečerním zpívání, které již mnoho let organizuje spolek Veselá Brná. Vždy v Brné hraje soubor Ústečtí trubači.

Štědrý večer v Brné. | Foto: se souhlasem Z. Kymličky

Jsme moc rádi, že tato naše tradice je již rozšířena do dalších dvou míst. Každý rok, 24. prosince se v Brné schází u kapličky lidé, aby se zaposlouchali do krásných vánočních melodií. Je třeba konstatovat, že diváci nejsou jen z Brné. Jezdí k nám lidé i z jiných částí města. Návštěvnost se pohybuje vždy mezi 400 až 500 diváky. Často zpívání někdo doplní něčím vánočním zajímavým. Letos to byl instalovaný ozdobený vánoční stromek a pod ním čokolády pro nejmenší.

Dlouholetá tradice hraní Ústeckých trubačů byla v loňském roce poprvé a letos podruhé obohacena. Mnozí ví, že v Brné máme pěvecký sbor Baby di Brná. V loňském roce to bylo překvapení, letos to již každý očekával. A tak první třetinu hráli Trubači, druhou zpíval sbor vedený Milošem Jírou a třetí, závěrečnou část koncertu hráli Trubači, zpíval sbor a také zpívalo mnoho diváků. Lidé si popřáli krásné Vánoce, někteří popili a hlavně se sešli. A pro tuto sousedskou atmosféru to spolek Veselá Brná připravuje. Bylo nám pěkně a jak řekl jeden divák „Štědrý večer pro mne začíná zpíváním v Brné“.

Z. Kymlička