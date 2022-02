Kdo chce říct, že v šoubyznysu prorazil, má mít vlastní show v Redshore City, hlavním městě zábavy. Ale tam to má pod kontrolou nelítostný vlk zábavy Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nelze ve městě ani otevřít pusu, natož tu zazpívat. Co naplat, že Koalák Buster Moon má v týmu hvězdnou sestavu? Že mu je „k ruce“ dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena, poněkud citlivý gorilák Johnny i věčně provokující čuně Gunter? Jenže i tak je málem skoro jisté, že pro vás a váš tým umělecký konkurz u Jimmyho Crystala skončí krachem.

Zdroj: Youtube

A tak Buster totálně zariskuje - ostatně, už v 1. díle světově úspěšného animáku mu to slušně vycházelo - a znuděnému Crystalovi slíbí: „Když budu smět ve tvém městě nazkoušet show, obsadím do ní tu největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye.“ Potíž je ale v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, nikde nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu kdy přemluvil, byl jeden otravný koalák. Leč Buster má svou zásadu, že jen opravdu velké sny mají cenu, a pro jejich splnění je tak ochoten udělat cokoli.

Animák „Zpívej“ (2016) od stejného režiséra i autora hudby jako dvojka byl hit kin, také celosvětově vydělal 634 milionů dolarů. Studio Illumination tak mělo po sériích „Já, padouch“ i „Tajný život mazlíčků“ zaděláno na další úspěch, muselo dojít i na pokračování. Fakt, že jsme na něj museli čekat 5 let od premiéry „Jedničky“, naznačoval, že tvůrci dvojky nic neodbyli, což je ve znát. Zpívej 2 nevypadá odbytě, jedničce nedělá ostudu. Studio Illumunation v animaci nemá kvalit studií Pixar či Walt Disney Animation. U Zpívej 2 ale vše vynahradí kreativita.

Film Zpívej 2 ukazuje velkolepá muzikálová čísla. Herci, mluvící postavy v originále, umí i dobře zpívat, díky tomu se vše poslouchá fajn. Je tu dost zábavných nápadů, vyloudí úsměv na tváři. Zpívej 2 přitom nějak automaticky nabývá pocitu nastavované kaše, kouzla 1. filmu úplně nemá, leč neztrácí roztomilost, zábavnost. Zas má každá stěžejní postava svou linku, mrzí jen absence myšáka Mikea z 1. filmu, který tu je nejzajímavější. V zápletce nabité postavami by ale asi

stejně nebyl dost prostor. Z nejnovějších postav zaujme lev Clay Calloway, v originále ho mluví Bono. Jeho osobní linka je ve finále nejsilnější. Zpívej 2 přitom pochopitelně v osobní rovině tohoto umělce, jehož poznamenala osudová ztráta, nejde úplně na dřeň. I tak dohra jeho aktu může vehnat slzu do tváře. Navíc tu dojde ke Coming outu jednoho kocoura. Který animák cílený spíš na děti byl v poslední čas tak pokrokový?

Poselství o tom jít si za snem a nevzdávat se je přesvědčivé, kadence vtipů až dostatečná, celkově jde o animák, který rodiče při doprovodu ratolestí nebude muset víc trápit. Tvůrci Garth Jennings a Christophe Lourderet přišli s další várkou půvabných muzikálových čísel, i ve finále jde to ideální rodiná podívaná. Kouzlo jedničky je sice fuč, dvojka ale ostudu nedělá.

PS: Český dabing je zas fajn, moudré je i rozhodnutí o tom, že postavy zazpívají v originále. Tentokrát to platí i o dikobrazí slečně Ash, dabuje ji Ewa Farna, v originále Scarlett Johansson). Pavel Soukup se jako Claye Calloway snaží, leč Bono je Bono. Pro diváka M.i.k.e.a jednička byla v pohodě, ale znovu ji vidět nemusí. Dvojka ale podle něj šlape od začátku, po celou dobu z ní sálá energie a je tu vidět, že se tvůrci poučili. „Upřímně jsem to nečekal, ale ve chvíli, kdy tenhle animák graduje k finálovému muzikálu, kde je jedno číslo lepší než druhé. Byl jsem regulérně na hraně dojetí,“ nezapírá. Samozřejmě,že je to svým způsobem průhledné i přes zádrhele dojde k očekávanému konci, ale to ničemu nevadí. Ideální rodinná zábava, hlásí. „“Druhé Zpívej“ po 5leté pauze neztratilo nic na náboji i půvabu, může se bez problémů rovnat s jedničkou. Staří známí jsou zpět v akci, čeká na ně nejedna těžká výzva. Jeden sice tuší, jak vše skončí, přesto jsem se nechal zas unést na vlně pěkných písniček i líbivé animace, která i přes pestrobarevnost neruší a hezky se na ni dívá. Dějová linie s Clayem "Bonem" Callowayem dojala, o největší porci zábavy se zas postarala nejstarší chameleonka branže paní Crawlyová. Audiovizuálně hezká i poučná oddychovka, k níž se v budoucnu jistě někdy milerád vrátím,“ přiznal Standa.

Animáky moc nehodnotím, byť jsem jich dík dětem viděl mraky; u Zpívej 2 udělám výjimku. Jednička mi kdysi překvapivě polechtala slzotvorné kanálky, tak jsem čekal další porci podobně příjemně laciných emocí. S překvapením jsem zjistil, že ač jsem se podobné nálože nedočkal, jdu z kina stejně spokojený jako mí potomci. Plakátek si v pokojíčku jako oni nevylepím, ale klidně s nimi zas kouknu znovu. Zvláštní, tohle Zpívej, kýčovité obrázky a písničky mimo můj obvyklý okruh zájmu, tentokrát i zcela běžný příběh s padouchem a pochopitelně lehce zjednodušené morální ponaučení i poselství o plnění si snů, lásce, přátelství a bla bla bla a já se zas necítil trapně. A jak tak koukám na současný rating, tak nejsem sám, komu tahle hravá srdcovka zase sedla. Asi proto, že je ve své podstatě tak kouzelně a prostě upřímná? Čtyři, ta jedničková slza přece jen trochu chyběla.

Radek Strnad