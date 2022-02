Píše se rok 1402. Královna Margrete už vládne Švédsku, Norsku ba i Dánsku, a to prostřednictvím svého vstřícného adoptivního syna Erika. Chystá se proti ní však velké spiknutí a sama Margrete se tak ocitá v poněkud neřešitelné situaci, která by mohla rozbít její celoživotní dílo: Kalmarskou unii. Píše se zkrátka rok 1402, Margrete dosáhla už toho, co se v jejím světě dosud žádnému muži nepodařilo. Spojila totiž Dánsko, Norsko a Švédsko do mírově orientované unie, kterou sama řídí prostřednictvím svého mladého adoptovaného syna Erika. Svazek je však bohužel sužován svými mocnými nepřáteli, a Margrete proto musí plánovat sňatek Erika a anglické princezny. Spojenectví s Anglií by totiž mělo její mírové unii zajistit status nové evropské velmoci, avšak právě vznikající spiknutí má zničit Margrete a také to vše, v co pevně věří.