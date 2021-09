Do druhého soutěžního dne nastoupili reprezentanti naší školy s cílem svá umístění ještě vylepšit. Radek byl nejlepší v trojskoku (7,68 m) a hodu míčkem (61,50 m), Patrik a Eliška pak v klicích na 2 minuty (70 a 73), sed-lehách na 2 minuty (92 a 90) a driblinku na 2 minuty, kde naběhali výborných 338 a 330 metrů. Trojskok se vydařil i ostatním členům družstva, ale po dvou silových dvouminutových disciplínách jsme umístění ve dvacítce nejlepších týmů opustili. Hod míčkem se ale opět vydařil, a zejména pak závěrečná vytrvalostní disciplína, do které si všichni zvolili driblink na 2 minuty. V konečném součtu získalo naše družstvo 38.139 bodů a vyšplhalo na výborné 15. místo! K tomu všichni postoupili i v hodnocení jednotlivců ve svých kategoriích, když Patrik dosáhl na vynikající 6. místo v konkurenci 70 chlapců ročníku 2008! Matěj byl ve stejné kategorii na 18. místě. Skvělého umístění dosáhla i Valérie na 14. místě a Eliška na 19. místě v konkurenci 81 dívek ročníku 2007. Všichni uvedení si domů odvezli zlatý odznak od České národní banky, ostatní čtyři členové týmu pak získali za své výkony stříbrný odznak.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.