ZŠ Mírová v Ústí nad Labem má Ježíškova vnoučata

Čtenář reportér





Druhé a šesté oddělení naší školní družiny se zapojily do projektu „Ježíškova vnoučata“. Projekt pomáhá seniorům na Vánoce plnit jejich přání již čtvrtým rokem. V minulých letech bylo zvykem dovézt vybraný dárek do domova pro seniory osobně, bohužel v dnešní nelehké „koronavirové“ době to možné nebylo.

ZŠ Mírová v Ústí nad Labem má Ježíškova vnoučata. | Foto: ZŠ Mírová Ústí nd Labem