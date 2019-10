Opět další úspěšný projekt za námi. Tentokrát vycestovali žáci devátých tříd ZŠ Vojnovičova na vodní nádrž Fláje a při cestě zpět navštívili Kostel svatého Jana Křtitele v Českém Jiřetíně.

Exkurze proběhla v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů severozápadních Čech“ a byla financována z dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Celý projekt je pořádán ve spolupráci s Fakultou životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a účelem je seznámení žáků základních a středních škol s přírodovědným a technickým směrem vzdělávání a jeho uplatněním přímo v praxi. Napomáhá žákům ke směrování jejich možného budoucího vzdělávání i volby povolání v těchto důležitých oborech“ sdělila Diana Holcová z Fakulty životního prostředí UJEP, která se s námi výjezdu zúčastnila.

A jak to vidí studenti? „26. září jsme se s devátými třídami vydali na vodní nádrž Fláje. Vyrazili jsme v 8:00 od školy a poté si pro nás komfortně přijel autobus. Po zhruba hodině cesty plné zatáček jsme konečně dorazili do naší destinace. Všichni se vyřítili z autobusu jako smyslu zbavení a rovnou jsme si to zamířili k nádrži. Po asi 20 minutách čekání před infocentrem nás konečně pustili dovnitř samotné přehrady. Vešli jsme celkem nenápadným vchodem a dozvěděli jsme se spoustu informací o tom, kdy a jak byla přehrada stavěná i jak šetřili surovinami při stavbě přehrady. Poté jsme vyrazili dál do přehrady, šli jsme velkými místnostmi vysokými přes 10 metrů, ale také menšími místnostmi, kam jsme se sotva vešli. Poté jsme konečně vyšli ven a mohli se nadechnout čerstvého vzduchu. Zvenku se to nezdálo, ale vevnitř byla přehrada opravdu velká. Pak už jsme jen vyšli velmi dlouhé schody nahoru, mrkli po houbách a vyrazili směrem k autobusu. Po nacpání do autobusu jsme konečně vyrazili domů. Byli jsme sice vyčerpání, ale výlet byl naučný a zajímavý“ napsal Honza z 9.B.

Všem se výlet líbil a budeme se těšit na další zajímavé exkurze ve spolupráci s UJEP.

Gabriela Vrkočová,

ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem