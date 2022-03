V sobotu 12. března byl v Zubrnicích klid, ale ten, kdo tam už někdy byl, dobře ví, že u místního potoka můžete na jaře spatřit celou louku bílých bledulí. Za týden to bude jedinečný květinový koberec. který je vidět ze silnice. Ještě, že mokřina byla částečně promrzlá, jinak bys moc daleko nedostal. Sedmiletá vnučka tuhle krajkovou krásu viděla už před rokem, to byly všechny květy otevřené. Letos to bude později. Výlet doporučuji, nezapomeňte foťák.