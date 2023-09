/FOTO/ V sobotu 9. září ožije Muzeum v přírodě Zubrnice pořadem nazvaným Dožínky. „Návštěvníci se mohou těšit na zemědělské aktivity spojené s tímto ročním obdobím – budeme moštovat jablka či krouhat zelí, které poté našlapeme do zelňáku. Využijeme k tomu recept původních, německých mluvících, obyvatel, kteří do zelí přidávali jalovec.

Muzeum v přírodě Zubrnice zve na Dožínky. | Foto: Národní muzeum v přírodě

Po celý den mohou ochutnat sladké i slané dobroty čerstvě vytažené z kachlového sporáku, nakoupit kozí sýry z nedaleké farmy nebo ovocné mošty. Návštěvníci také budou mít možnost nakrouhat jablka a vylisovat si čerstvý mošt z jablek nasbíraných přímo v muzejním sadu. Především na dětské návštěvníky čeká řada dávno zapomenutých her, kterými trávili volný čas jejich prarodiče. Je pro ně připravena i jízda na koních a ve 13.00 zahraje ve škole Kašpárkovo staročeské loutkové divadlo s velkými loutkami. V domě z Loubí lze obdivovat výrobky z krojové dílny Pavly Hampton, které si bude možné nejen vyzkoušet, ale i zakoupit.

Celým dnem budou pro radost a dobrou náladu areálem znít písně z repertoáru kapely Pohřební bratrstvo. Ke zhlédnutí budou i dvě současně probíhající výstavy: v kostele Sv. Maří Magdaleny výstava obrazů Michala MICLA Novotného a v Domě z Loubí představí své umění výtvarná skupina SPOLU. Zájemci o historii chmelařství si mohou v rámci prohlídky Zemědělské usedlosti čp. 61 prohlédnout i novou stálou expozici Chmel, který stavěl domy.

Vstupné na tuto akci je 50 Kč. Při zakoupení vstupenky na jakýkoliv prohlídkový okruh s průvodcem, bude tato částka návštěvníkovi odečtena. Malá dopravní nepříjemnost se týká informace o uzavírce silnice II.tř. 260 z Malého Března do Zubrnic. Radíme proto návštěvníků využít v maximální míře možnost dopravy z Ústí Zubrnickou muzeální železnicí,“ pozvala na zajímavou sobotu Věra Kmoníčková z Muzea v přírodě Zubrnice.

Muzeum v přírodě Zubrnice je pro návštěvníky otevřeno denně, s výjimkou pondělí, od 9.00 do 18.00. O víkendech a státních svátcích je možnost až do konce října přijet do Zubrnic, do muzea, historickým vlakem, který provozuje Zubrnická museální železnice.

