Na 500 nejrůznějších koncertů, divadelních či tanečních představení, výstav, happeningů a dalších akcí připravilo v rámci sedmého ročníku celostátního festivalu ZUŠ Open 439 základních uměleckých škol. Během jedné z největších kulturních událostí u nás po celé dva týdny od neděle 21. května do neděle 4. června ožijí uměním parky, náměstí, kostely a celá řada dalších veřejných míst. ZUŠ Open vyvrcholí 3. června ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, kde se do společného programu zapojí na 800 účinkujících ze ZUŠ ze všech krajů.

Pěvkyně Magdalena Kožená a děti ze ZUŠ | Foto: se svolením Smart Communication

Cílem festivalu je nejen představit práci jednotlivých ZUŠ, ale upozornit i na nenahraditelnou roli uměleckého vzdělávání. Dlouhodobým posláním festivalu je také podpořit spolupráci mezi jednotlivými ZUŠ napříč regiony a rozvíjet vzájemnou inspiraci. V letošním roce se tak uskuteční řada společných krajských projektů.

Pod tradičním festivalovým mottem „ZUŠ Open pomáhá“ budou na programu i akce s významným sociálním přesahem směrem k pomoci potřebným a se zapojením žáků se zdravotním handicapem či sociálním znevýhodněním. Mimořádnou pozornost věnuje festival ZUŠ Open letos také tanečním a literárně-dramatickým oborům, které budou mít například na ZUŠ Open v Senátu svá samostatná pódia.

Stavba bistra v Městských sadech se má čile k světu. Otvírat chtějí koncem léta

„Velmi si vážím obrovského nasazení všech ZUŠ, které se do programu v letošním roce zapojily a vytvořily originální a vysoce kvalitní projekty. Dlouhodobě vnímám potřebu podpořit ZUŠ také v tom, aby měly podmínky pro rozvoj vzdělávání dětí a mládeže, jejichž životy provází zdravotní handicap či sociální znevýhodnění. Právě na tento účel bude věnován výtěžek z červnového Benefičního koncertu pro budoucnost na Pražském hradě,“ říká patronka pořádajícího nadačního fondu pěvkyně Magdalena Kožená. Síť základních uměleckých škol v České republice patří ke světovým unikátům. Aktuálně je navštěvuje téměř 250 000 žáků a studentů.

Festival ZUŠ Open připravuje Nadační fond Magdaleny Kožené ve spolupráci s AZUŠ, jednotlivými ZUŠ, kraji i mnoha kulturními institucemi a umělci. Festival se v letošním ročníku opět připojuje k ARTýdnu – týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby vyhlášeným UNESCO, který se uskuteční v týdnu 22.–28. května. Více informací o programu je k dispozici na webu www.zusopen.cz.

Festival ZUŠ Open upozorňuje na šíři a kvalitu celosvětově unikátního systému základního uměleckého školství, jímž Česká republika disponuje. Přehlídka, jejímž pořadatelem je Nadační fond Magdaleny Kožené, podporuje a prezentuje školy jako otevřené prostředí pro vyhledávání a systematický rozvoj nadání dětí a mládeže bez ohledu na jejich případné zdravotní či sociální omezení. Zároveň dává příležitost představit nejširší veřejnosti, na čem ZUŠ s dětmi pracují a jak mohou vzájemně spolupracovat.

Tisá Během pro hospic vybrala téměř 12 tisíc korun, sportovali i rodiče

„Jsem hrdá na to, že mohu stát v čele festivalu, který prezentuje význam a kvalitu základního uměleckého vzdělávání v celé jeho šíři. Umění je krásným jazykem a projevem lidského umu, má obrovskou moc spojovat jednotlivce i celou společnost, je prostředkem k budování nejen tvořivosti, ale i komunikace a živých vztahů. To vše má v dnešní době, s ohledem na její problémy i často virtuální vztahy, o to větší význam,” upozorňuje ředitelka festivalu ZUŠ Open Irena Pohl Houkalová. Je to podle ní příležitost představit práci ZUŠ v celé její šíři oborů, jakými jsou hudba, výtvarné umění, divadlo a tanec.

Zdroj: Youtube

V České republice funguje 528 základních uměleckých škol, ve kterých studuje na 250 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí čtyři základní obory – hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Posláním Nadačního fondu Magdaleny Kožené je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Silvie Marková